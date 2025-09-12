Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 12:18

Премиум-лайфхаки: вот как визуально удвоить ценность квартиры без ремонта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Даже небольшая квартира может выглядеть стильно и дорого, если правильно расставить акценты. Эти простые хитрости помогают создать эффектный интерьер без больших вложений. Стиль, свет и текстуры играют ключевую роль.

Первое — освещение. Комбинация потолочного света и локальных источников делает пространство уютным и глубоким. Второе — текстиль: шторы, подушки и коврики создают визуальный комфорт и дорогой вид. Третье — зеркала и стеклянные поверхности, они расширяют пространство и добавляют блеска. Четвертое — акценты из натурального дерева, металла или камня придают интерьеру престиж. Пятое — правильная организация: минимализм в хранении делает комнату более просторной. Шестое — единая цветовая гамма с 1–2 яркими акцентами. Седьмое — декоративные детали: картины, растения, книги, красиво расставленные предметы, создают ощущение завершенности.

Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
