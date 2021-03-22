Председателя УИК в Пензенской области обвинили в махинациях на выборах

https://static.news.ru/photo/a8c73c52-8b0b-11eb-9268-96000091f725_660.jpg Фото: cikrussia/vk.com

СК РФ предъявил обвинение бывшему председателю одной из участковых избирательных комиссий Пензенской области в фальсификации итогов выборов главы региона, на которых победил Иван Белозерцев.

Действующий губернатор тогда набрал 78,72% голосов при явке в 56,62%. Выборы прошли 13 сентября 2020 года, два дня до этого шло досрочное голосование.

Как сообщает областное СУ СК РФ, следователи установили, что при проведении выборов регионального главы, а также дополнительных выборов депутатов Госдумы председатель УИК в Бессоновском районе собственноручно внесла в 1324 неиспользованных бюллетеня заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов.

Следствие считает, что женщина знала, что на самом деле в выборах на её участке приняли участие только 204 человека. Сотрудники СК выяснили, что фигурантка вместе с коллегами, не знавшими о её противоправных действиях, неверно подсчитала голоса и внесла в протокол ложные сведения. Обвинение ей предъявлено по статье 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования). Экс-председателю грозит до четырёх лет лишения свободы.

Белозерцева ранее задержали и предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Как передавал NEWS.ru, суд избрал домашний арест в качестве меры пресечения для губернатора.