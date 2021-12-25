Председатель СПЧ не рискнёт остановить обучение 9-летней студентки МГУ

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев не собирается в одиночку прекращать обучение 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ. Об этом он сообщил изданию «Подъём» после обращения члена СПЧ Александра Асмолова, добавив, что возьмёт дело на карандаш и проконсультируется со специалистами.

Я очень осторожно к этому отношусь. Я не специалист. Раз появилось такое обращение, нужны очень серьёзные консультации. Я никаких решений принимать не буду. Я готов организовать обсуждение этой ситуации. Если есть такое обращение, я приму какие-то меры, но лезть со своими советами не стану, — сообщил чиновник.

Ранее психолог Асмолов выложил открытое письмо, адресованное Фадееву, а также уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой и уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, в котором призвал уполномоченных лиц прекратить «неапробированный эксперимент», который может пагубно сказаться на состоянии 9-летней девочки.

Органы опеки сообщали, что не обнаружили угрозы жизни и здоровью Алисы, однако Львова-Белова обещала направить в «адрес ответственных лиц» письмо с правовой оценкой ситуации и потенциальных рисков.