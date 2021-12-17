Предпринимательница из Екатеринбурга решила оплатить Хлебниковой операции

Поклонница творчества певицы Марины Хлебниковой готова взять на себя расходы по пластическим операциям, которые потребуются знаменитости для восстановления внешности после полученных в пожаре ожогов. С такой инициативой выступила владелица агентства знакомств из Екатеринбурга Елена Толкачёва, которая заявила, что просто обязана внести свой вклад в спасение кумира, сообщает Sobesednik.ru.

Меня поразила и испугала история Марины. Хлебникова — моя любимая певица! Я <...> решила, что мне обязательно нужно поучаствовать в её спасении, — подчеркнула Толкачёва.

Предпринимательница сообщила, что ей психологически тяжело узнавать подробности о состоянии здоровья любимой артистки. По её словам, любое плохое сообщение вызывает у неё практически приступы паники. Сильнее всего Толкачёву пугает прогноз медиков в отношении зрения поп-дивы. При пожаре у певицы обгорело 20% тела, более всего пострадали лицо и голова, из-за чего она рискует навсегда остаться слепой.

После таких новостей сердце сжимается. Я не знаю, как мне найти родственников Марины, чтобы предложить им свою помощь. У меня возникла идея написать открытое письмо, может быть, так меня заметят. Сразу скажу: это всё не для славы. Я это делаю из благих намерений, — заключила бизнес-леди.

Ранее Хлебникова впервые обратилась к друзьям и поклонникам после пожара. Певица поблагодарила всех за поддержку в Instagram, записав аудиосообщение.

Пожар в квартире Хлебниковой случился вечером 18 ноября. Эпицентром возгорания стала комната певицы на втором этаже, по одной из версий, пожар возник из-за непотушенной сигареты. Певица получила сильные ожоги и месяц провела в реанимации.