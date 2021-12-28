Предпринимательница предсказала рост цен на мясо в России в 2022 году

В январе 2022 года в России вырастут цены на мясо и мясную продукцию, так как в их себестоимость заложены тарифы на газ и свет. На стоимость также влияет импортная составляющая, заявила предпринимательница Эльвира Агурбаш. Она также предсказала подорожание молочной продукции, яиц и овощей, передаёт «Царьград».

Комбикорма, которыми питается всё то будущее мясо, которое мы будем покупать в магазинах, тоже имеют импортную составляющую. Плюс ко всему у нас ветпрепараты импортные, — пояснила Агурбаш.

Экономист Алексей Лапушкин указал на рост инфляции в России. Главной причиной этого явления он назвал различные тарифы естественных монополий — налоговые изъятия, в том числе через акцизы. Лапушкин также заявил о постоянном росте цен на топливо, подчеркнув, что эта составляющая заложена в стоимость продуктов на прилавках магазинов.

В любом изделии, даже в самом примитивном, даже в нежареных семечках, есть составляющее — топливо. Для того чтобы убрать подсолнечник, нужен ГСМ для сельхозтехники. То есть надо понимать, откуда этот рост, — резюмировал Лапушкин.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в РФ по итогам 2021 года превысит 8%. Она отметила рост цен на продукты (10,8%), овощи и фрукты (19,4%), а также повышение ставок по ипотеке. По её словам, в течение года дорожали автомобили и стройматериалы, но с сентября цены замедлились, а затем даже начали снижаться.