Предприниматель объяснил полёт за фастфудом из Ялты в Краснодар

https://static.news.ru/photo/f07c99c6-349d-11eb-b506-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские СМИ несколько дней назад сообщили о туристе, который якобы послал вертолёт из Ялты в Краснодар за едой из McDonalds. Этим человеком оказался предприниматель Виктор М., он рассказал, что журналисты несколько исказили его историю.

С бизнесменом связалось издание «Подъём». Виктор является владельцем вертолётной компании. По его словам, в Крыму он отдыхал, на вертолёте за фастфудом летал лично, а полёт никак не связан с бизнесом.

Предприниматель признался, что любит эпатаж. Ранее он ходил на яхте из Монако в Сен-Тропе, чтобы произвести впечатление на друзей, и нанимал бизнес-джеты, чтобы летать на переговоры. В случае с вертолётом Виктор решил впечатлить свою девушку. Полёт обошёлся ему в 209 тысяч рублей, из которых на еду ушли 4 тысячи.

Я был на отдыхе и попросил секретаря найти партнёров, которые предоставили вертолёт, и я оплатил полный тариф по счётчику. Даже скидку не сделали, — рассказал бизнесмен.

Виктор уточнил, что вертолёт приземлялся на улице Блюхера в Краснодаре. Пилот на обратном пути не разрешил пассажирам есть в кабине, поэтому еду пришлось довезти до Ялты в багажном отсеке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ресторан быстрого питания Tsunami в Японии включил в своё меню «Байден-бургер», названный в честь кандидата в президенты США от Демократической партии.