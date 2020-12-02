Предприниматель объяснил полёт за фастфудом из Ялты в Краснодар

Российские СМИ несколько дней назад сообщили о туристе, который якобы послал вертолёт из Ялты в Краснодар за едой из McDonalds. Этим человеком оказался предприниматель Виктор М., он рассказал, что журналисты несколько исказили его историю.
С бизнесменом
Предприниматель признался, что любит эпатаж. Ранее он ходил на яхте из Монако в Сен-Тропе, чтобы произвести впечатление на друзей, и нанимал бизнес-джеты, чтобы летать на переговоры. В случае с вертолётом Виктор решил впечатлить свою девушку. Полёт обошёлся ему в 209 тысяч рублей, из которых на еду ушли 4 тысячи.
Я был на отдыхе и попросил секретаря найти партнёров, которые предоставили вертолёт, и я оплатил полный тариф по счётчику. Даже скидку не сделали, — рассказал бизнесмен.
Виктор уточнил, что вертолёт приземлялся на улице Блюхера в Краснодаре. Пилот на обратном пути не разрешил пассажирам есть в кабине, поэтому еду пришлось довезти до Ялты в багажном отсеке.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ресторан быстрого питания Tsunami в Японии включил в своё меню «Байден-бургер», названный в честь кандидата в президенты США от Демократической партии.