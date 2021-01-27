Предполагаемый преступник задержан в метро из-за отсутствия перчаток

https://static.news.ru/photo/771999be-6141-11eb-8938-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском метро задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске по подозрению в краже. Попался он на том, что находился на станции без индивидуальных средств защиты, чем привлёк внимание контролёра.

Это произошло на станции «ВДНХ» Калужско-Рижской линии. Женщина остановила пассажира без перчаток и выписала нарушителю штраф. Тем временем полицейские, устанавливая личность провинившегося, выяснили, что 26-летнего уроженца Узбекистана, оказывается, уже давно ищут.

Правоохранители задержали мужчину и доставили в отдел полиции, передаёт РИА Новости.

Это уже не первый подобный случай в работе именно этого контролёра. В августе 2020 она при схожих обстоятельствах помогла задержать человека, находившегося на тот момент в международном розыске за мошенничество в особо крупных размерах. Руководство женщины пообещало объявить ей благодарность.

В октябре прошлого года по той же причине, но на другой станции метро, был выявлен гражданин, который оказался в федеральном розыске за угон.

Ранее NEWS.ru писал, что в ближайшее время москвичи получат возможность загрузить в мобильные телефоны виртуальную версию карты «Тройка» и оплачивать ей проезд в метрополитене.