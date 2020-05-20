Предложение МЭР о смягчении условий выхода на пенсию поддержали в ГД

https://static.news.ru/photo/f7e0cfc8-9a8f-11ea-bff9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава думского комитета по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов положительно оценил идею Минэкономразвития об упрощении досрочного выхода на пенсию.

Благодаря этой инициативе у россиян предпенсионного возраста, испытывающих трудности с устройством на работу, появится возможность выйти на заслуженный отдых и получать причитающиеся им выплаты, отметил парламентарий.

Депутат напомнил, что норма о досрочном выходе на пенсию существует в отечественном законодательство довольно давно, но применяется редко. К тому же россияне не спешат прибегать к услугам центров занятости в поисках работы.

Ситуация начала меняться после заявления президента Владимира Путина о повышении размера пособия до уровня МРОТ и с разрешением регистрироваться в качестве безработного через Интернет.

Нилов уточнил, что пособия в 12 тысяч рублей определены пока только для тех, кто лишился работы после 1 марта. Большинство зарегистрированных безработных их не получают. Депутат добавил, что вместе с коллегами уже обратился по этому поводу в правительство, но ситуация пока остаётся прежней, сообщает телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что в Минэкономразвития предложили разрешить досрочный выход на пенсию тем, кому до неё осталось три года. При этом в качестве обязательного условия указано наличие страхового стажа в 20 лет и 25 лет для мужчин и женщин соответственно.