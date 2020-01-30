https://static.news.ru/photo/50d5df40-4385-11ea-bca4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Председатель правления международного правозащитного общества «Мемориал» Ян Рачинский высказался против включения в преамбулу Конституции упоминания подвига российского народа во время Второй мировой войны. По его словам, в перечень задач Основного закона не входит выработка оценок исторических фактов.

Он напомнил, что победа в войне являлась подвигом всего советского народа, передаёт «Интерфакс».

Москву отстояли не только российские граждане, но и дивизии, формировавшиеся в среднеазиатских республиках, и в значительной мере это их заслуга <...>Выпячивать роль российского народа вопреки очевидным историческим фактам по меньшей мере бестактно и антиисторично, — подчеркнул он.

Правозащитник отметил, что подобную формулировку невозможно добавить в конституции других государств и уставы международных организаций, так как это не является объективной формулой.

К тому же это и несколько смешно, фиксация для собственного удовлетворения <...>Поэтому мне представляется это дурной затеей, думаю и надеюсь, что она отпадёт на этапе обсуждений, — добавил он.

Идея о упоминании достижений российского народа краткой формулой в Конституции кажется Рачинскому нелепой и отражающей низкий культурный уровень её авторов.

В преамбуле к Конституции РФ записаны основные, наиболее важные и системно организующие принципы и позиции. Здесь говорится об утверждении прав и свобод человека, гражданского мира, о государственном единстве, уважении к памяти предков, незыблемости демократической основы российского государства.

Как писал NEWS.ru, в ходе работы над поправками в Основной закон участники этого процесса рассказали о необходимости внесения изменений во вводную часть документа. По итогам одного из заседаний рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон её сопредседатель Талия Хабриева заявила, что нужно превратить противодействие фальсификации истории, сохранение нашей исторической памяти в конституционную ценность, и прекрасное место для этого — преамбула.