Правозащитника Льва Пономарёва задержали в московском метро

Правозащитника Льва Пономарёва (лицо, исполняющее функции иностранного агента) задержали в Москве, сообщает Telegram-канал SOTA. Лев Пономарёв создал петицию против военной операции России на Украине, которая набрала около миллиона подписей.

Его задержали в столичном метро.

Также сообщалось, что 27 февраля на Пономарёва напали , когда он возвращался с возложения цветов на мосту, где убили Немцова. Ему облили куртку химической жидкостью.

Ранее в центре Москвы жители вышли на несогласованную акцию против военной спецоперации на Украине. Вблизи храма Христа Спасителя полиция перегородила митингующим дорогу и запретила проход.

Комментируя протесты, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что граждане России имеют право на свою точку зрения, но они не вправе устраивать незаконные акции. Он добавил, что президент России Владимир Путин слышит мнения как сторонников, так и противников операции, понимает пропорции.

Также стало известно, что прекратить военную операцию РФ на Украине призвали в Ельцин Центре в Екатеринбурге. В организации напомнили, что в 1991 году Россия и Украина сделали совместный выбор отказаться от наследия СССР.