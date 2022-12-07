Правозащитник оценил закон о социальной адаптации рецидивистов в России Правозащитник Мельников: институт пробации актуален для России и может оказаться эффективным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Институт пробации очень актуален для России из-за большого числа рецидивистов, рассказал вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников «360». По его словам, в совокупности с другими мерами, направленными на борьбу с рецидивами, социальная адаптация и реабилитация заключенных может оказаться эффективной. Эксперт при этом добавил, что ресоциализацией осужденных важно заниматься еще до их освобождения из мест лишения, а также давать им квалификацию для приобретения востребованной профессии.

Многие очень надеются, что институт пробации может помочь. Я считаю, что в целом это хорошая инициатива. В совокупности с другими мерами она может дать правильный эффект, — заявил Мельников.

Правозащитник уточнил, что людей с судимостью должны не только контролировать, но также помогать им трудоустраиваться, а с этим в России в текущий момент наблюдаются проблемы. Эксперт пояснил, что в российском обществе в целом с подозрением относятся к бывшим заключенным — к таким людям как к потенциальной угрозе. Также специалист отметил, что важной проблемой остается соблюдение прав человека в российских тюрьмах.

Правительство России ранее одобрило меры социальной адаптации и реабилитации, а также ресоциализацию для осужденных и освобожденных из тюрьмы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, следует из сообщения, опубликованного на сайте кабмина. Законопроект предусматривает введение института пробации — совокупность мер, которые применяются в отношении осужденных и освобожденных из тюрьмы лиц.