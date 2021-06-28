Правозащитник оценил легальность проведения «Алых парусов»

Регулирование мер по борьбе с пандемией коронавируса сейчас перенесено на региональный уровень. Об этом NEWS.ru рассказал правозащитник, бывший председатель Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов, комментируя очное проведение праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Решения должны приниматься на региональном уровне с учётом обстановки на месте. При этом они не должны быть избирательными: «Этой организации я разрешу, а той организации я не разрешу». Потому что для коронавируса название организации не имеет значения, для него имеет значение, соблюдаются меры предосторожности или не соблюдаются, — подчеркнул он.

Правозащитник отметил, что вводить общие правила для всей страны бессмысленно. Он предположил, что лучше было бы перенести это решение на муниципальный уровень.

Есть муниципальные образования, в которых нет ни одного случая заболевания [COVID-19]. Там те же меры, которые вводиться, например, в Москве, бессмысленны, в них нет никакой необходимости. В других местах, там где есть действительно рост заболеваемости, там конечно эти меры должны вводиться, это безусловно, — добавил он.

Федотов добавил, что говорить о том, соблюдались или не соблюдались ограничения на «Алых парусах», может только тот, кто был на мероприятии.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал претензии к большому скоплению людей на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Он заявил, что никаких прямых запретов на крупные мероприятия не существует.

25 июня в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса». Толпа участников на Дворцовой площади слушала концерт и выступление губернатора города Александра Беглова. Перед входом на мероприятие за нарушение санитарных норм задержали двоих человек, которые стояли с одиночными пикетами в поддержку политзаключённых.

При этом большинство выпускных по всей России проходили онлайн из-за роста числа заражений COVID-19. Так, власти Москвы решили лишить в этом году выпускников школ общего традиционного праздника в парке Горького. Минпросвещения в свою очередь организовало всероссийский выпускной в Интернете.