Правозащитник дал совет Рашкину после лишения водительских прав

Лишённому водительских прав на полтора года депутату от КПРФ Валерию Рашкину можно передвигаться по городу на такси и общественном транспорте, заявил правозащитник, вице-президент комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов. В беседе с NEWS.ru он добавил, что политик может попробовать обжаловать решение суда.

У нас очень суровая ответственность для таких, нельзя садиться за руль, и арест может быть в том числе. Поэтому я не рекомендовал бы Рашкину садиться за руль после лишения. Есть общественный транспорт, есть такси, на чём угодно. Я не думаю, что у человека материальное положение плохое, — сказал Холодов.

27 декабря мировой суд признал депутата виновным по статье 12.26 КоАП, поскольку ранее политик отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. Также мировой судья оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Рашкин был задержан 29 октября в Саратовской области. Он находился за рулём автомобиля с разделанной тушей лося в багажнике. Неподалёку от места был обнаружен карабин с прицелом ночного видения, тренога, патроны, охотничий билет и разрешение на оружие на имя Рашкина. Именно тогда он отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. Против Рашкина было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Политика лишили депутатской неприкосновенности.

13 декабря Басманный суд столицы запретил Рашкину до 13 февраля покидать жильё с 23:00 до 07:00, посещать охотничьи угодья, пользоваться средствами связи и Интернетом, а также взаимодействовать с фигурантами по уголовному делу.