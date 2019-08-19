https://static.news.ru/photo/57d3e5ec-c31c-11e9-8662-fa163e074e61_660.jpg Фото: Георгий Солдатов/vk.com

Активист православного движения «Сорок сороков» вынудил прохожего снять футболку в Новосибирске. Он увидел в изображении фигуры, стоящей на фоне луны, карикатуру на святого с нимбом.

Карикатура была на образ святых православной церкви, без указания на конкретного святого. Это следует из того, что автор изобразил нимб над головой анимационного персонажа, в то время как нимб является священным для христиан символом, — заявил «Тайге.Инфо» координатор движения «Сорок сороков» Георгий Солдатов.

Всё происходило в присутствии полиции. Представители движения заявляют, что хозяин футболки сам предложил снять её, чтобы не усугублять ситуацию. В МВД сообщали, что этого потребовал православный активист под угрозой подачи заявления.

Ранее News.ru писал о прошедшей в Москве пресс-конференции, на которой глава «Империи Сильнейших ведьм» Алёна Полынь рассказала о конфликте с жителями села Журавна Московской области. Там возводят так называемый храм Силы, против которого выступают представители РПЦ. Местные православные активисты обвиняют Полынь и её сторонников в сатанизме и сектантстве, а в конце июня они подожгли бытовки на месте строительства будущего храма.