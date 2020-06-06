Православные верующие отмечают Родительскую субботу перед Троицей

Православные верующие 6 июня, накануне дня Святой Троицы, отмечают Вселенскую родительскую субботу. Это день общецерковного поминовения усопших.
В православных храмах страны совершаются литургии и панихиды, на которых поминают всех когда-либо умерших верующих,
В чинопоследовании этого богослужения речь идёт обо всех, кто погиб в результате каких-то несчастных случаев, на войнах, в эпидемиях, катастрофах, — рассказал профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что с 6 июня в Москве откроются все православные храмы. Обязательное условие их работы — соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. На 6 и 7 июня в этом году выпадают одни из главных событий для христиан. Это Троицкая родительская суббота и праздник Святой Троицы. Обычно храмы в эти дни переполнены.
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