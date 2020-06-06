Православные верующие отмечают Родительскую субботу перед Троицей

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Резкое увеличение обращений россиян по поводу «перерасчёта пенсий», навязанных недобросовестными юридическими организациями, отметили в Пенсионном фонде (ПФР). Данные организации брали за подготовку заявления о перерасчёте и юридическое сопровождение от 20 тыс. до 900 тыс. рублей.

При этом средняя сумма перерасчёта составляет около 50 рублей, сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области. Отмечается, что также мошенники часто представляются сотрудниками ПФР и «радуют» стариков сообщениями...