Православные празднуют Рождество

В ночь с 6 на 7 января Рождество Христово празднуют в Русской православной церкви и в некоторых других поместных православных церквях мира, а также католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождество пожелал верующим мира и лада в семьях, любви в сердцах и божьего благословения во всех добрых делах и поступках. Об этом сообщает РИА Новости.

Пусть благословение Господне пребывает с вами, утверждая в любви, добре и помогая в делах, совершаемых на пользу родной стране, на радость не только ближним, но и дальним — всех, кто нуждается в вашей поддержке и участии. С праздником, дорогие мои, с Рождеством Христовым! — сказал патриарх в своём обращении.

С наступлением Рождества подходит к концу и строгий пост. Он завершается с появлением на небе первой звезды. Она символизирует Вифлеемскую звезду, которая, согласно преданиям, взошла в момент рождения Иисуса Христа.

25 декабря сообщалось, что католики в России и по всему миру праздновали Рождество. В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и новоюлианского календаря: Римско-католическая церковь, а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке.