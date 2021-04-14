Правительство выделит 5 млрд рублей на льготное автокредитование

https://static.news.ru/photo/6311c80c-9dae-11eb-b0bf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство выделит еще пять миллиардов рублей на льготное автокредитование. Программу могут возобновить уже в мае этого года.

Как известно, программу льготного автокредитования прервали в середине февраля из-за исчерпания выделенных бюджетных средств.

[Программа] может перезапуститься в течение месяца. <...> В рамках программы бюджет компенсирует 10% от авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 миллиона рублей, - пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

Газета опросила ключевые банки, где подтвердили намерения кабмина. В некоторых финансовых организациях уже начали сбор заявок на участие в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» и автолизинге, как, например, в РГС Банке.

На льготные кредиты сможет претендовать ещё одна группа россиян, рассказали в банке.

В ВТБ заявили, что официально получили приглашение участвовать в новом конкурсе.

В 2020 году рост просрочки платежей по автозаймам в России составил 10,3 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс», писал NEWS.ru.