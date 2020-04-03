Правительство РФ продлило эксперимент по маркировке молочной продукции

https://static.news.ru/photo/09d9619c-759f-11ea-b803-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперимент по маркировке молочной продукции продлён в России до 31 декабря 2020 года. Постановление размещено на официальном портале правовой информации.

Изменения будут внесены в пункт 1 постановления правительства «О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции на территории Российской Федерации».

Правительство также установило срок введения обязательной маркировки молочных продуктов — 20 января 2021 года (распоряжение от 30 марта № 806-р также в пятницу опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации). Отдельные категории, на которые распространяется это решение, определятся по результатам оценки результатов эксперимента.

NEWS.ru писал, что с предложением о продлении срока маркировки в середине марта в правительство обратились представители Минпромторга.

Пилотный проект по внедрению маркировки был запущен 15 июля 2019 года. Он должен был завершиться к февралю 2020 года. В нём принимают участие более 400 предприятий. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix. Он наносится на упаковку товара или товарный ярлык и содержит наименование продукта, сведения о производителе, дате, времени и месте выпуска.