Правительство разработало меры поддержки импорта онлайн-покупок

В правительстве рассматривают возможность повышения лимита беспошлинного ввоза интернет-покупок для физлиц до одной тысячи евро, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ, подлинность которого изданию подтвердил федеральный чиновник. Это мера призвана снизить напряжение для покупателей из-за введённых Западом санкций.

Правительство обсуждает повышение лимита беспошлинного ввоза товаров для физических лиц до €1000. Речь о покупках на зарубежных сайтах, — сказано в материале.

Отмечается, что соответствующее предложение будет направлено партнёрам по ЕАЭС. В настоящее время беспошлинный порог для ввоза товаров гражданами для личного пользования составляет €200. В случае если стоимость посылки превышает эту сумму или её вес составляет более 31 кг, то необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа.

В МВФ ранее заявили, что ситуация вокруг Украины и антироссийские санкции грозят Европе тяжёлыми последствиями. Отмечается, что принятые экономические меры в отношении Москвы могут привести к глубокой рецессии европейской экономики. Речь идёт о финансовых рисках и большом потоке беженцев. При этом последствия для США окажутся слабее, чем для их европейских партнёров. Несмотря на это инфляция в американской экономике уже достигла самого высокого за четыре десятилетия уровня.