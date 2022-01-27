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Правительство разоблачило фейковый аккаунт Мишустина в Instagram

13:50, 27 января 2022
Правительство разоблачило фейковый аккаунт Мишустина в Instagram Михаил Мишустин Фото: kremlin.ru
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В пресс-службе правительства России заявили, что у премьер-министра Михаила Мишустина нет личных аккаунтов в социальных сетях. Как сообщает «Интерфакс», заявление было сделано после того, как ряд СМИ опубликовал информацию, что глава Кабмина попросил своих подписчиков в сторис в Instagram оценить работу губернаторов.

Аккаунт, о котором идёт речь, не является официальным аккаунтом председателя правительства и пресс-службы правительства. Соответственно, все инициативы, которые в нем опубликованы, никакого отношения к работе премьер-министра и правительства не имеют, — заявили в пресс-службе.

Также росcиян призвали быть внимательнее и проверять достоверность информации из Cети.

В описании ложной страницы Мишустина указывалось, что это «информационный аккаунт» премьера.

Ранее днём премьер на заседании правительства объявил о ряде инициатив, включая индексацию социальных выплат на 8,4% для семей с детьми, инвалидов, ветеранов, и других категорий, а также привязку данных о медотводах от вакцинации к «Госуслугам».

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