Правительство разоблачило фейковый аккаунт Мишустина в Instagram

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УФСБ России по Архангельской области опубликовало на своём сайте рассекреченные и опубликованные архивные документы об уничтожении мирного населения Молдавии в годы Великой Отечественной войны. Публикация приурочена к Международному дню памяти жертв холокоста, под которыми в широком смысле понимаются уничтоженные под предлогом расовой неполноценности представители различных народов и этнических групп.

Сообщается, что после захвата Дубоссар немецко-румынскими войсками 27 июля 1941 года организовали специальную команду для уничтожения евреев, цыган, коммунистов и советских военнопленных. А на территории местного табачного завода создали еврейское...