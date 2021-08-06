Правительство попросили усилить контроль за плесенью в еде

Национальный союз защиты прав потребителей направил письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой поручить Роспотребнадзору проведение общей инспекции в целях выявления источников распространения плесневого заражения пищевой продукции и людей. Об этом сообщают «Известия».

Просим поручить Роспотребнадзору и Россельхознадзору усилить контроль над выполнением микробиологических нормативов безопасности технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», — сказано в обращении общественников.

В ведомстве отметили, что речь идёт преимущественно о чёрной плесени. Именно этот вид наиболее опасен для человека: попадая в организм она вызывает мукормикоз, который поражает носоглотку, лёгкие, глаза человека, центральную нервную систему. В Индии, например, увеличилось число случаев повторного заражения коронавирусом из-за мукормикоза.

Ранее в США были зафиксированы первые случаи передачи смертельной супербактерии от человека к человеку. Вспышки заражения Candida auris со смертностью до 30% произошли в Вашингтоне и штате Техас. Об этом сообщил Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) США.