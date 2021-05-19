Правительство отказалось строить новое метро в миллионниках

https://static.news.ru/photo/3eb77ff0-b8c6-11eb-84e1-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Строительство метрополитена в городах с населением больше миллиона человек нецелесообразно и новые системы появляться не будут. Об этом заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным, передаёт «Интерфакс».

Власти завершат уже начатые проекты, однако постараются найти варианты для удешевления систем.

Мы считаем, что метро для миллионников пока нецелесообразно, пока надо делать ставку на железную дорогу, — подчеркнул чиновник.

По его словам, при первой оценке бюджеты на строительство подземки оказываются слишком высокими. В качестве примера он привёл челябинский проект, где предполагалось потратить 92 млрд рублей. Хуснуллин рассказал, что в городе вряд ли удастся достроить метро, но возможно появление на его базе новых трамвайных линий.

То же самое по Красноярску: я считаю, что 100 млрд заявлена сумма достаточно большая, и мы найдём решение более дешёвое, более оптимальное. Но начатое надо закончить, потому что это приводит к рискам технологическим, потому что мы под землёй каналы прорыли, их нельзя так бросать, их надо заканчивать. Поэтому это будет отдельное индивидуальное решение, — добавил он.

Челябинское метро строят с 1992 года. Сейчас общая готовность проекта составляет 20%.

Ранее стало известно, что российское правительство обсуждает вопрос о снижении нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа подготовить и предоставить в кабмин согласованную позицию по данной теме. За возобновление обсуждения этого вопроса выступил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.