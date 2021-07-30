Правительство отказалось страховать привитых на 10 млн рублей

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов заявил, что правительство отказалось принять его законопроект о страховании жизни и здоровья каждого прививающегося от коронавируса на 10 млн рублей. Об этом депутат сообщил в своём аккаунте в Facebook.

Он утверждает, что подготовил проект, так как либо вакцина безопасна и государство ничего не потеряет, либо она несёт риски, и тогда деньги потребуются. Но депутат получил отрицательный отзыв, в котором указано, что в случае смерти привившегося его семья получит 30 тыс. рублей компенсации, а в случае инвалидности будет выплачено 10 тыс. рублей.

То есть жизни людей правительство оценивает в 30 тысяч рублей. И после этого нам говорят о том, как социальное государство заботится о нашем здоровье, ратует за прививки и понимает важность борьбы с ковидом. Делайте выводы и помните, что правительство — это «Единая Россия», а выборы — 19 сентября, — заявил Тумусов.

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