https://static.news.ru/photo/81880636-bb59-11e9-adc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Российское правительство одобрило поправки в федеральный закон «О связи», касающиеся реформирования универсальных услуг связи.

Законопроектом предусматривается исключение из перечня универсальных услуг связи услуг по передаче данных и предоставлению доступа к Интернету с использованием средств коллективного доступа, — сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что интернет-услуги будут оказываться в населённых пунктах с населением от 100 до 500 человек с использованием точек доступа.

Как писал News.ru, Минкомсвязь РФ приготовила поправки в закон «О связи», подразумевающие появление точек доступа в Сеть (Wi-Fi) в населённых пунктах, в которых проживают от ста человек, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Сейчас «Ростелеком», реализуя проект устранения цифрового неравенства, создаёт точки доступа в Интернет в поселениях численностью 250–500 человек.