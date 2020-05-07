Правительство хочет устанавливать особые правила отмены бронирования отелей

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность издания Владимиром Путиным указа о поэтапном смягчении карантинных мер. Он напомнил, что до окончания срока принятого ранее документа, предписывающего гражданам соблюдать режим самоизоляции, ещё есть время.

Политик отметил, что осталось пять дней до истечения срока действия указа, передаёт РИА Новости. Ещё пять дней до окончания ранее объявленного срока, — сказал он. Ранее NEWS.ru писал, что после...