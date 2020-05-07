Правительство хочет устанавливать особые правила отмены бронирования отелей

Законопроект о наделении правительства дополнительными полномочиями во время чрезвычайной ситуации поступил в Государственную думу. Согласно документу, кабмин может получить право вводить особые правила отмены броней в гостиницах.
Власти смогут назначать порядок, срок и условия возврата денег,
Тем временем, как писал NEWS.ru, представители зарубежных курортов в программе восстановления отрасли стараются учитывать внутренние страхи путешественников, которые не исчезнут одномоментно со снятием ограничений. Среди дополнительных защитных мер для туристов отельеры рассматривают онлайн-регистрацию гостей, возможность отказаться от обслуживания номеров, а также увеличение времени для приёма пищи, чтобы уменьшить число людей в столовых и ресторанах.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен