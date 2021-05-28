Правила выдачи загранпаспортов в России изменятся

Для россиян, проживающих за рубежом, изменятся правила выдачи заграничных паспортов. Нововведения коснутся и тех, кто потерял свой документ. Об этом пишет «Парламентская газета».
С 30 мая 2021 года для получения заграничного паспорта в соответствии с приказом МВД россиянам
При этом сроки не изменились. По месту жительства документ можно будет получить в течение 30 дней, а по месту пребывания — через три месяца.
Те, кто потерял заграничный паспорт, должны будут заплатить государственную пошлину за новый. Исключение будет сделано только в случае, если россиянин попал в чрезвычайную ситуацию.
Госпошлина составит две тысячи рублей за восстановление паспорта старого образца и пять тысяч за документ нового образца.
Ранее первый заместитель главы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров отправил запрос руководителю Минздрава РФ Михаилу Мурашко с просьбой обсудить вопрос внесения во внутренние и загранпаспорта жителей РФ данных о прививках.