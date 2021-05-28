Правила выдачи загранпаспортов в России изменятся

https://static.news.ru/photo/5de61f2a-c03d-11eb-9c34-96000091f725_660.jpg Загранпаспорт РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для россиян, проживающих за рубежом, изменятся правила выдачи заграничных паспортов. Нововведения коснутся и тех, кто потерял свой документ. Об этом пишет «Парламентская газета».

С 30 мая 2021 года для получения заграничного паспорта в соответствии с приказом МВД россиянам придётся вернуться на родину, если они живут не в РФ.

При этом сроки не изменились. По месту жительства документ можно будет получить в течение 30 дней, а по месту пребывания — через три месяца.

Те, кто потерял заграничный паспорт, должны будут заплатить государственную пошлину за новый. Исключение будет сделано только в случае, если россиянин попал в чрезвычайную ситуацию.

Госпошлина составит две тысячи рублей за восстановление паспорта старого образца и пять тысяч за документ нового образца.

Ранее первый заместитель главы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров отправил запрос руководителю Минздрава РФ Михаилу Мурашко с просьбой обсудить вопрос внесения во внутренние и загранпаспорта жителей РФ данных о прививках.