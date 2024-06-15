Правда ли, что группировка ВС РФ «Север» попала в окружение в Волчанске

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Информация украинских СМИ о том, что российская группировка «Север» якобы попала в окружение на Агрегатном заводе в Волчанске, не соответствует действительности, пишет Telegram-канал «Северный ветер». Что об этом нужно знать?

Что за фейк об окружении «северян» в Волчанске

Сегодня утром некоторые украинские СМИ, ссылаясь на «военкоров», сообщили, что группировка «Север», занявшая позиции на Агрегатном заводе, якобы несколько дней находится в окружении, а подкрепления ВС РФ «не могут подойти к своим».

«Враг разгоняет информацию о якобы окружении подразделений группировки „Север“ в районе Агрегатного завода, ссылаясь на неких никому не известных военкоров. Основываясь на данных карты, связанного с ГУР ресурса, кто-то сделал ошибочный вывод, что наши бойцы попали в окружение, что не соответствует действительности. Бойцы „Северян“ полностью контролируют подступы к заводу и обеспечивают штурмовые подразделения всем необходимым. Вражеская пропаганда в очередной раз выдает желаемое за действительное, пытаясь отвлечь внимание от безуспешных попыток выбить „Бесстрашных“ с занимаемых позиций. Для этого противник использует свои подконтрольные ресурсы, маскирующиеся под российские и якобы связанные с группировкой „Север“», — пишут авторы «Северного ветра».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Что сейчас происходит в Волчанске на самом деле

«Военкоры Русской Весны» передают, что группировка «Север» продолжает штурмовать Волчанск.

«Противник резко активизировался и за сутки провел более десяти контратак в районе многоэтажек и на востоке города, а также попытался перебросить подкрепление, форсировав реку Волчья. „Бесстрашные“ были готовы к такому развитию событий и пресекли все попытки контратак. Потери ВСУ составили более 250 боевиков убитыми и ранеными. Продолжается продвижение штурмовых групп „Северян“ на Агрегатном заводе. Освобождено от нацистов более 40% территории. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении — до 100 метров. На Липцовском направлении обстановка без изменений. Российские подразделения закрепляются на занятых позициях, ВСУ безуспешно контратакует, теряя личный состав и технику», — отметил источник.

По информации авторов канала, собрав достаточное количество сил и техники, ВСУ начали контрнаступление на Волчанском направлении.

«Командующий ВСУ Сырский оправдывает свое прозвище „мясника“ и за сутки уже положил почти четыре роты. Украинские мобилизованные последней волны, уже участвуют в „мясных штурмах“ под огнем „Солнцепеков“. Вместе с ними идет на убой, переброшенный из тыловых частей, личный состав без боевого опыта, в основном борттехники и обслуживающий персонал аэродромов», — добавили «Военкоры Русской Весны».

Фото: МО РФ Боевая работа ТОС Солнцепек

В Минобороны РФ сегодня заявили, что подразделениями группировки войск «Север» продолжено продвижение в глубину обороны ВСУ на Харьковском направлении.

«Нанесено поражение живой силе и технике 71-й егерской бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Терновая Харьковской области. Отражены семь контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии. Потери противника за сутки составили до 350 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ „Буковель-AD“», — добавили в МО РФ.

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