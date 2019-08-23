https://static.news.ru/photo/4e5b36c4-c66d-11e9-a805-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maarten Visser/Wikimedia Commons

Группе «Аэрофлот» продлены около 30 допусков на международные рейсы, которые раньше осуществлялись компанией «Трансаэро».

Информация об этом появилась в приказе Росавиации, опубликованном на её сайте. Допуск дочерней компании «Россия» на рейс Москва-Париж перешёл компании S7.

Допуски на часть международных линий «Трансаэро» «Аэрофлот» получил в 2015 году. До текущего времени они обновлялись автоматически. В августе Межведомственная комиссия при Минтрансе РФ вынесла их на голосование.

Ранее News.ru писал о том, что глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев недоволен ситуацией с неравномерным распределением разрешений на международные рейсы среди авиакомпаний.