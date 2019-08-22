Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев недоволен ситуацией с неравномерным распределением разрешений на международные рейсы среди авиакомпаний.
Об этом он заявил после жалобы авиакомпании Utair на Росавиацию в связи с проведением конкурса на международные направления «Трансаэро», о котором многие перевозчики вообще не знали. Заявку на участие подали «Аэрофлот» и S7. Ведомство не перенесло конкурс, несмотря на просьбу Utair, передаёт
Я плохо понимаю, почему либо 100%, либо 99% рейсов достается «Аэрофлоту», — заявил Артемьев.
ФАС предлагает изменить принцип распределения. В службе заявили, что конкурс должен происходить на «конкурентной основе, либо на торгах, либо в определенных пропорциях по формуле».
Мы подумаем, как это сделать, — подытожил глава ФАС.
Ранее News.ru писал о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила повышение стоимости авиабилетов на маршрутах с Sukhoi Superjet 100.