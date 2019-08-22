https://static.news.ru/photo/e5b8b74c-c4d5-11e9-9e5b-fa163e074e61_660.jpg

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев недоволен ситуацией с неравномерным распределением разрешений на международные рейсы среди авиакомпаний.

Об этом он заявил после жалобы авиакомпании Utair на Росавиацию в связи с проведением конкурса на международные направления «Трансаэро», о котором многие перевозчики вообще не знали. Заявку на участие подали «Аэрофлот» и S7. Ведомство не перенесло конкурс, несмотря на просьбу Utair, передаёт РИА Новости .

Я плохо понимаю, почему либо 100%, либо 99% рейсов достается «Аэрофлоту», — заявил Артемьев.

ФАС предлагает изменить принцип распределения. В службе заявили, что конкурс должен происходить на «конкурентной основе, либо на торгах, либо в определенных пропорциях по формуле».

Мы подумаем, как это сделать, — подытожил глава ФАС.

Ранее News.ru писал о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила повышение стоимости авиабилетов на маршрутах с Sukhoi Superjet 100.