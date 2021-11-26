«Практически беззащитны»: Мясников напугал россиян недобитыми «монстрами»

Антибиотики и возможность отказа от прививок сделали людей беззащитными перед инфекциями, которые стали «недобитыми врагами», написал в своём Telegram-канале главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников. Он подчеркнул, что сейчас человечество противостоит не «старым, наивным бактериям», которые «падают замертво при одном виде пенициллина», а «монстрам, которым закусить антибиотиком только в радость».

Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны, — отметил медик.

Он подчеркнул, что врага почти удалось победить, но все расслабились, поэтому «недобитый противник вновь встаёт и начинает целиться».

Наш враг уже не приподнимается — встаёт в полный рост. Это уже не старые знакомые и наивные бактерии, падающие замертво при одном виде пенициллина, это монстры, которых и не выговорить и которым закусить антибиотиком только в радость. А мы все не замечаем этой зловещей гигантской тени за спиной и продолжаем гордо идти со спокойной улыбкой на лице и игрушечным Кольтом в кобуре, — подчеркнул Мясников.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что не стоит паниковать в связи с выявлением нового штамма коронавируса «омикрон». При этом она не исключила, что новый штамм может оказаться более заразным, чем все выявленные ранее.

Новый штамм был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.