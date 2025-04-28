ПП-пицца из творожного теста с ветчиной! Улетный хит без вреда для талии

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ПП-пицца из творожного теста с ветчиной! Улетный хит без вреда для талии. Идеальное решение для тех, кто следит за фигурой, но хочет насладиться вкусом настоящей пиццы! Нежная творожная основа, ароматная томатная паста и свежая начинка — всего 250 ккал в 100 граммах.

Ингредиенты (1 пицца — 25 см)

Творог 5% — 300 г

Яйцо — 1 шт.

Мука пшеничная — 40 г

Томатная паста — 4 ст. л.

Моцарелла — 20 г

Буррата — 50 г

Ветчина нежирная — 20 г

Помидоры черри — 3 шт.

Рукола — 1 горсть

Оливковое масло — 1 ч. л.

Красный перец — по вкусу

Приготовление

1. Основа. Смешайте творог, яйцо и муку до однородности. Раскатайте круг на пергаменте, выпекайте 20 минут при 180 °C.

2. Сборка. Смажьте основу томатной пастой, посыпьте моцареллой, положите черри и ветчину. Допеките 5 минут до расплавления сыра.

3. Подача. Украсьте бурратой и руколой. Сбрызните маслом, добавьте перца.

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