ПП-пицца из творожного теста с ветчиной! Улетный хит без вреда для талии. Идеальное решение для тех, кто следит за фигурой, но хочет насладиться вкусом настоящей пиццы! Нежная творожная основа, ароматная томатная паста и свежая начинка — всего 250 ккал в 100 граммах.
Ингредиенты (1 пицца — 25 см)
- Творог 5% — 300 г
- Яйцо — 1 шт.
- Мука пшеничная — 40 г
- Томатная паста — 4 ст. л.
- Моцарелла — 20 г
- Буррата — 50 г
- Ветчина нежирная — 20 г
- Помидоры черри — 3 шт.
- Рукола — 1 горсть
- Оливковое масло — 1 ч. л.
- Красный перец — по вкусу
Приготовление
1. Основа. Смешайте творог, яйцо и муку до однородности. Раскатайте круг на пергаменте, выпекайте 20 минут при 180 °C.
2. Сборка. Смажьте основу томатной пастой, посыпьте моцареллой, положите черри и ветчину. Допеките 5 минут до расплавления сыра.
3. Подача. Украсьте бурратой и руколой. Сбрызните маслом, добавьте перца.
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