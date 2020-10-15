«Позвонят из прокуратуры»: в Сбербанке раскрыли новый способ мошенничества

https://static.news.ru/photo/19e9f9fc-0f5f-11eb-9990-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мошенники придумали новую схему обмана населения, теперь они прикидываются сотрудниками правоохранительных органов, рассказали в Сбербанке.

Для того, чтобы заставить клиентов кредитных организаций переводить средства на принадлежащие мошенникам счета, злоумышленники звонят людям от имени сотрудников прокуратуры, передаёт РИА Новости.

Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в опредёленное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже «представитель прокуратуры» убеждает клиента перевести деньги на «специальный счёт», который, естественно, принадлежит мошеннику, — объяснили в Сбербанке.

Как отметил представитель кредитной организации, большинство мошеннических операций проводится с использованием методов социальной инженерии. С начала 2020 года Сбербанк зафиксировал почти 2,9 миллиона обращений клиентов о попытках мошенничества — почти вдвое больше, чем в предыдущем. Также выявлены и старые способы: объявления о продажах тестов на коронавирус, компенсациях от государства, звонки от якобы «роботов банка».

За текущий период этого года Сбербанку удалось спасти уже около 40 миллиардов рублей клиентов. Для сравнения: за весь прошлый год этот показатель составил 39,7 миллиарда рублей, — отметили в кредитной организации.

Как писал NEWS.ru ранее, национальная система платёжных карт (НСПК — оператор карт «Мир») с 1 ноября вводит новый стандарт по борьбе с неправомерными транзакциями: к банкам, которые выпускают и принимают к оплате «Мир», будут применяться санкции в случае превышения лимита операций без согласия клиентов.