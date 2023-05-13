Познер рассказал, в чем заслуга Сагалаева перед российской журналистикой Познер заявил, что Сагалаев показал пример свободной и ответственной журналистики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев показал пример свободной и ответственной журналистики, рассказал NEWS.ru телеведущий Владимир Познер. По его словам, он был мощной фигурой на советском и российском телевидении.

Конечно, это фигура была очень известная на советском телевидении, фигура, скажем так, один из столпов советского телевидения. Вы знаете, что, мне кажется, Эдуард Михайлович был наиболее заметен, когда начались годы перестройки и гласности, когда, по сути дела, партийный контроль, приказной контроль телевидения ушел и на смену пришла именно журналистика, — рассказал Познер.

Он добавил, что лично не работал с Сагалаевым на телевидении, но был с ним знаком по линии Академии российского телевидения и ТЭФИ. Тем не менее телеведущий подчеркнул, что его коллега по цеху был одним из первых, кто показал пример того, какой может быть настоящая журналистика: свободная, ответственная, не скандальная, не сосредоточенная на личности, имея в виду прежде всего аудиторию и долг перед ней.

Благодаря не только ему, но и ему тоже появилось много очень важных программ, которые ныне забыты, скажем, «12-й этаж», которую, наверно, уже никто не помнит, тем не менее это была важная программа, ну и многие другие, — добавил Познер.

Российская теле- и радиоведущая, журналистка Светлана Сорокина также рассказала, что Сагалаев внес большой вклад в развитие российского телевидения и был ярким и разнообразным человеком. По ее словам, он был влюблен в свою работу.

Ранее на сайте Общественного телевидения России появилось сообщение о смерти президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева на 77-м году жизни. Сагалаев являлся одним из родоначальников советского и российского телевидения. О причинах его смерти не сообщается.