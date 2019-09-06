Главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода. С таким заявлением выступил популярный телеведущий Владимир Познер.
Страной управляют люди, родившиеся и сформировавшиеся в СССР, — написал журналист в своём блоге, отметив, что из этой проблемы «вытекают все остальные».
По его мнению, советские люди — «продукт» другого общества, который уже не существует, поэтому их управление неэффективно. Он отметил, что страна будет испытывать сложности, если к власти не придут люди, сформировавшиеся в других обстоятельствах.