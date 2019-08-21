https://static.news.ru/photo/239843f4-c40c-11e9-807d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/News.ru

Телеведущий Владимир Познер считает, что личность человека стоит отделять от его творчества, и не видит ничего зазорного в украшении интерьера картинами Гитлера.

Познер высказался о связи личности и творчества, отвечая на вопрос посетителя на своём официальном сайте .

Можно ли по-либертариански воспринимать человека в отрыве от его творчества и творчество в отрыве от человека? Имеет ли значение, кто написал картину? Можно ли вешать у себя дома картины Гитлера, если это просто картины? — спросил Кирилл Кириченко.

Телеведущий посчитал, что творчество вполне можно воспринимать в отрыве от человека, а человека от его творчества. По мнению Познера, не имеет значения, кто автор картины. Таким образом, нет ничего предосудительного в том, чтобы повесить дома картины Гитлера.

Телеведущий уточнил, что следует различать Гитлера как политика и как художника.

Ранее News.ru писал о реакции Владимира Познера на увольнение Георгия Габунии, журналиста, оскорбившего Владимира Путина в прямом эфире телеканала «Рустави 2». По мнению российского телеведущего, уволить Габунию следовало ещё в июле, сразу после инцидента.