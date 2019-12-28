https://static.news.ru/photo/00700d66-2b05-11ea-984c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным экс-участкового Сергея Крохина в убийстве четырёх человек. Бывший полицейский уже отбывает пожизненный срок по делу о расправе над шестью гражданами.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 года без штрафа и ограничения свободы. По совокупности приговоров с приговором Санкт-Петербургского городского суда Крохин осуждён к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, — пишет ТАСС.

По данным следствия, мужчину задержали в сентябре 2015 года вместе с его сообщниками — Забарой Зубовым (впоследствии получил восемь лет колонии строгого режима), Виктором Зориным (осуждён на 9,5 года) и Сергеем Никитиным. По версии силовиков, злоумышленники учиняли расправу ради жилплощади своих жертв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 2-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил Аброра Азимова к пожизненному заключению в тюрьме 10 декабря. В суде было доказано, что 3 апреля 2017 года смертник Акбаржон Джалилов пронёс в метро Петербурга два взрывных устройства. Одно из них сумели вовремя обезвредить, а второе Джалилов привёл в действие в поезде на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек.