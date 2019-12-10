https://static.news.ru/photo/f5f132f6-1b38-11ea-b9f6-fa163e074e61_660.jpg Аброр Азимов Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

2-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метрополитене — к пожизненному заключению в тюрьме.

Назначить Азимову Аброру наказание в виде пожизненного срока заключения, — сказал судья.

Как считает следствие, 3 апреля 2017 года смертник Акбаржон Джалилов пронёс в метро Петербурга два взрывных устройства. Одно из них сумели вовремя обезвредить, а второе Джалилов привёл в действие в поезде на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли в результате 15 человек, 67 получили ранения различной степени.

Перед судом предстали 11 обвиняемых (Аброр и Акрам Азимовы, Шохиста Каримова, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Сейфулла Хакимов, Бахрам Эргашев, а также Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы), из них 10 отказались признать вину.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокаты четырёх фигурантов дела о теракте в метро Петербурга, произошедшем в апреле 2017 года, привели факты, которые, по их мнению, указывают на необъективность следствия и суда.