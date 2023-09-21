Пожилым рассказали о допустимом количестве жира в организме Диетолог Соломатина: в организме женщин старше 60 лет может быть до 30% жира

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В организме женщин старше 60 лет содержание жира должно составлять не более 30%, а в организме пожилых мужчин — до 25%, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Москвой 24» она отметила, что узнать процент можно при помощи весов, но для точных данных лучше обратиться к специалисту, который проведет расчеты.

В среднем у женщин старше 60 лет должно быть примерно 20–30% жира, у мужчин его всегда меньше — 15–25%, — уточнила врач.

По словам диетолога, слишком большой процент жира в организме повышает риски развития различных заболеваний. Соломатина пояснила, что сердце испытывает серьезную нагрузку, так как ему приходится перекачивать больше крови, чтобы обеспечить всю массу тела. Из-за этого развивается атеросклероз, сосуды теряют эластичность, появляются холестериновые бляшки. Врач предупредила, что может возникнуть гипертония, это чревато инсультами, инфарктами и отрывом тромба. Большое содержание жира в организме также грозит воспалениями.

Диетолог Маргарита Королева ранее посоветовала пожилым включить в рацион овощи с большим содержанием сложных углеводов, крупы и зерновые. По ее словам, эти продукты обеспечат энергией на продолжительное время.