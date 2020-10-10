Появился проект расписания ОГЭ для девятиклассников на 2021 год

https://static.news.ru/photo/99136b1e-0b36-11eb-a8ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство просвещения Российской Федерации/facebook.com

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для учеников девятых классов в 2021 году пройдёт с 20 апреля по 1 июля, соответствующий проект расписания опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, проведение экзамена запланировано в три этапа: с 20 апреля по 14 мая состоится досрочный период, с 21 мая по 1 июля — основной, с 3 по 22 сентября — дополнительный.

Ранее NEWS.ru писал, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году пройдёт с 22 марта по 1 июля.

Экзамен будет организован также в три этапа: досрочный период — с 22 марта по 16 апреля, основной — с 24 мая по 1 июля, дополнительный — с 3 по 17 сентября.