Появилось видео задержания участников террористической ячейки в Крыму

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В Сети появилось видео операции по задержанию в Крыму главарей и участников ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Ролик опубликовало РИА Новости.

В нём показано, как силовики входят в жилища подозреваемых, демонстрируются изъятые у них средства связи, исламистская символика, а также запрещённая литература, описывающая концепцию организации и создание «всемирного халифата».

Участники ячейки распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и занимались вербовкой в свои ряды крымских мусульман. В отношении них возбуждены уголовные дела, продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали главаря татарстанского подразделения «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». До этого участники организации были задержаны ещё в 10 регионах России.