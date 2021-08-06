Появилось видео с места убийства семьи в Хакасии

Видео с места убийства пятерых членов семьи в посёлке Джирм в Хакасии попало в Сеть. Кадры показал 5-tv.ru. В преступлении подозревается недавно вышедший на свободу местный житель Фёдор Панов.

Задержанный признался в убийстве. Его жертвами стали хозяйка дома, её муж, сын, внучка и брат мужа — все скончались на месте. По предварительной версии, причиной нападения стало то, что родственница семьи прекратила с подозреваемым отношения, длившиеся два месяца. Панов решил отомстить. Как сообщило руководство района, ранее он отсидел 18 лет за двойное убийство. Тогда пострадали две женщины из этого же посёлка.

Ранее заместитель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что защитить от домашнего насилия может только соответствующий законопроект. Он готов и проработан, но до сих пор не принят Госдумой.