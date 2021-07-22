Появилось видео с детьми-маугли из Подмосковья

Жительница посёлка Брикет обнаружила у себя в погребе шестерых детей. На опубликованном РЕН ТВ видео видно, что дети лежат на грязных матрасах, прикрываясь простынями, на вопрос как они оказались в чужом погребе, никто не отвечает.

Позже стало известно, что детей выгнали из дома мать и её сожитель. По информации издания, семья признана неблагополучной и находится на учёте. Детьми занялись органы опеки, их отправили в социально-реабилитационный центр в Москве.

Уполномоченная по правам ребёнка в Московской области, Ксения Мишонова заявила, что у органов опеки нет информации, которая бы подтверждала нахождение детей на улице больше месяца.

Детям от шести до 16 лет, все зарегистрированы и обучаются в Москве, семья по месту учёбы характеризуется положительно. Каких-либо фактов, указывающих на то, что дети жили на улице, а мама выпивала, у опеки нет. Но семья действительно находится в сложном положении, — заявила Мишонова.

В настоящее время дети временно по просьбе матери помещены в социально-реабилитационный центр Москвы.

Ранее двух девочек-маугли нашли в подмосковном Талдоме. Матерью одной из них, отзывающейся на «кис-кис», возможно, является неонацистка из Латвии.