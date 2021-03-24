Неонацистка держала двух девочек-маугли с 19 кошками в Подмосковье

Двух девочек-маугли нашли в подмосковном Талдоме. Матерью одной из них, отзывающейся на «кис-кис», возможно, является неонацистка из Латвии.
Детей нашли в доме с 19 кошками, передаёт Telegram-канал MASH. По информации ресурса, гражданка публикует на своей странице в соцсети «ВКонтакте» неонацистские лозунги и фото с характерным римским приветствием.
Редакция портала Lenta.ru
Кроме того,
Ранее NEWS.ru сообщал, что обгоревшее тело младенца нашли в лесу под Брянском. На месте работают оперативники. Возбуждено уголовное дело, рассказал журналистам официальный представитель СУ СК РФ по региону Александр Афонин. По его данным, силовики устанавливают причастных к преступлению. Эксперты выяснят, родился ли ребёнок живым или мёртвым. Кроме того, 23 марта два трупа нашли в туалете одного из торговых центров Москвы. ЧП произошло в ТЦ «Город» на шоссе Энтузиастов.