Неонацистка держала двух девочек-маугли с 19 кошками в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/fcf3f876-8c94-11eb-80bb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двух девочек-маугли нашли в подмосковном Талдоме. Матерью одной из них, отзывающейся на «кис-кис», возможно, является неонацистка из Латвии.

Детей нашли в доме с 19 кошками, передаёт Telegram-канал MASH. По информации ресурса, гражданка публикует на своей странице в соцсети «ВКонтакте» неонацистские лозунги и фото с характерным римским приветствием.

Редакция портала Lenta.ru нашла её аккаунт. Но год рождения, указанный на сайте, не совпал с годом рождения женщины, ставшей фигуранткой уголовного дела. По словам главы пресс-службы управления МВД РФ по Московской области Татьяны Петровой, в неисполнении родительских обязанностей заподозрили гражданку 1986 года рождения.

Кроме того, пишет MASH, младшей девочке шесть лет, старшей — 11. Они якобы настолько истощены, что медики не сразу определили их возраст. Представитель регионального управления СК РФ Ольга Врадий уточнила, что дети жили под присмотром мужчины и женщины, которые не являются их родителями или опекунами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обгоревшее тело младенца нашли в лесу под Брянском. На месте работают оперативники. Возбуждено уголовное дело, рассказал журналистам официальный представитель СУ СК РФ по региону Александр Афонин. По его данным, силовики устанавливают причастных к преступлению. Эксперты выяснят, родился ли ребёнок живым или мёртвым. Кроме того, 23 марта два трупа нашли в туалете одного из торговых центров Москвы. ЧП произошло в ТЦ «Город» на шоссе Энтузиастов.