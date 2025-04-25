Появились кадры с телом генерала возле взорванной машины в Балашихе

Фото: NEWS.ru

NEWS.ru публикует кадры с места взрыва в Балашихе, где был убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. На них видно, что в результате взрыва машину разорвало на части, выбило стекла, а обломки разлетелись вокруг места ЧП.

К настоящему моменту тело генерала увезли, а автомобиль накрыли тентом. На месте происшествия работают сотрудники профильных органов и ведомств.

Погибшему было 59 лет. Начальником Москалика являлся генерал-полковник Сергей Рудской. Публичных данных о биографии военного представлено мало.

Генерал погиб в результате взрыва автомобиля, который произошел в пятницу, 25 апреля. По данным СМИ, на месте преступления нашли следы поражающих элементов самодельного взрывного устройства. В Минобороны России эти данные не комментировали.

Ранее генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов заявил, что от атак, подобных той, что унесла жизнь Москалика, невозможно защитить всех чиновников и высокопоставленных военных РФ. По его мнению, физическая охрана не будет иметь стопроцентной эффективности, когда речь идет о действиях профессиональных киллеров.