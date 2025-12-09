ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 21:31

Появились подробности о водителе впавшего в кому после ДТП главы Реутова

Mash: водитель главы Реутова Науменко за год накопил более 150 штрафов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Водитель главы подмосковного Реутова Филиппа Науменко, который впал в кому после ДТП, за год накопил более 150 административных штрафов на сумму, приближающуюся к 5 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, основная часть нарушений связана с превышением скорости.

Как сообщается, остальные штрафы выписаны за типичные нарушения: неправильную парковку, ошибки при проезде перекрестков с круговым движением и пересечение сплошной линии разметки. Отмечается, что почти все штрафы оплачиваются своевременно — на данный момент неоплаченным остается только одно взыскание за нарушение разметки, выписанное 2 декабря.

Ранее стало известно, что Науменко попал в серьезную аварию в Нижнем Новгороде несколько дней назад.

Ранее в Улан-Удэ автомобиль на большой скорости врезался в группу пешеходов. Инцидент произошел на регулируемом переходе возле театра имени Бестужева. В результате, предварительно, пострадали двое людей — мужчина и женщина. На месте образовалась пробка. Столкновение случилось на зеленый сигнал светофора, когда люди переходили дорогу. Причины наезда и все детали происшествия сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

