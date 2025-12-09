Появились подробности о водителе впавшего в кому после ДТП главы Реутова

Появились подробности о водителе впавшего в кому после ДТП главы Реутова Mash: водитель главы Реутова Науменко за год накопил более 150 штрафов

Водитель главы подмосковного Реутова Филиппа Науменко, который впал в кому после ДТП, за год накопил более 150 административных штрафов на сумму, приближающуюся к 5 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, основная часть нарушений связана с превышением скорости.

Как сообщается, остальные штрафы выписаны за типичные нарушения: неправильную парковку, ошибки при проезде перекрестков с круговым движением и пересечение сплошной линии разметки. Отмечается, что почти все штрафы оплачиваются своевременно — на данный момент неоплаченным остается только одно взыскание за нарушение разметки, выписанное 2 декабря.

Ранее стало известно, что Науменко попал в серьезную аварию в Нижнем Новгороде несколько дней назад.

