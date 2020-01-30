Делегация из 10-12 человек, представляющих семьи потомков эмигрантов, выехавших из России в 20-х годах XX века, посетит Крым. Они оценят ситуацию на полуострове с точки зрения перспективы обратного переселения.
Об этом заявил председатель комитета Госсовета региона по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель,
Как ранее писал NEWS.ru, куратором Крыма в новом составе правительства РФ станет вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее занимавшийся этой деятельностью Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.
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