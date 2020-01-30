https://static.news.ru/photo/cbdd9406-e969-11e9-9637-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Делегация из 10-12 человек, представляющих семьи потомков эмигрантов, выехавших из России в 20-х годах XX века, посетит Крым. Они оценят ситуацию на полуострове с точки зрения перспективы обратного переселения.

Об этом заявил председатель комитета Госсовета региона по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передаёт «МК в Крыму». Он отметил, что региональные власти организуют программу для французских гостей и помогут им с возвращением в случае необходимости. По словам Гемпеля, делегатов интересует «динамика, в которой сейчас развивается Крым».

Как ранее писал NEWS.ru, куратором Крыма в новом составе правительства РФ станет вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее занимавшийся этой деятельностью Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.