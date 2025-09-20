«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 19:32

Потолок без трещин на 10 лет — дешевый способ, о котором мало кто знает

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Трещины на потолке портят вид комнаты и возвращаются даже после косметического ремонта. Но есть простой и доступный способ, который позволяет забыть о проблеме на долгие годы. Для него не нужны дорогие материалы и сложные технологии.

Секрет в использовании стеклохолста — плотного материала, который клеится прямо на потолок перед шпаклевкой и покраской. Он работает как армирующая сетка: берет на себя нагрузку при усадке дома и предотвращает появление трещин. Полотно приклеивается на клей для флизелиновых обоев, швы проклеиваются внахлест, после чего поверхность шпаклюется тонким слоем. Сверху потолок можно красить или оклеивать любыми обоями.

Этот способ подходит как для новых квартир, так и для старых домов. При правильной укладке стеклохолст практически не виден, а потолок остается ровным и красивым долгие годы. Главное — не экономить на клее и тщательно проглаживать стыки.

Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.

