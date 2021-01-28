Потерпевшие по делу Шамсутдинова подали апелляцию на приговор

https://static.news.ru/photo/02f2ce12-6212-11eb-94a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Инцидент Барнаул/vk.com

Защита потерпевших обжаловала приговор солдату-срочнику Рамилю Шамстудинову, расстрелявшему своих сослуживцев в 2019 году. Об этом рассказал адвокат Сергей Грицко.

Мы подали апелляционную жалобу на приговор, — цитирует юриста РИА Новости.

Он пояснил, что потерпевшие настаивают на более суровом наказании вплоть до лишения Шамсутдинова свободы пожизненно.

Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в октябре 2019 года. Погибли восемь военнослужащих и ещё двое получили ранения. Солдат признал вину, а свой поступок объяснил тем, что подвергался издевательствам во время прохождения службы.

21 января 2021 года 2-й Восточный окружной военный суд в Чите приговорил Шамсутдинова к 24,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он обязал осуждённого выплатить около 11 млн рублей в качестве компенсации семьям погибших. В Комитете солдатских матерей вердикт одобрили. При этом не исключили, что он будет обжалован потерпевшими.

Ранее NEWS.ru писал, что апелляцию на приговор подала защита Шамсутдинова. Адвокат солдата Равиль Тугушев заявил, что у его подзащитного есть право на условно-досрочное освобождение и смягчение наказания в случае положительного поведения в колонии.