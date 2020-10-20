Потепление до +18 градусов ожидается в ЦФО

https://static.news.ru/photo/c07c4f64-1328-11eb-9dfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потепление ожидается в регионах ЦФО в четверг, 22 октября. В Черноземье воздух прогреется до 10-15 градусов, а в пятницу, 23 октября, температура вырастет до +18 градусов выше нуля.

Такой прогноз сделал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Синоптик сообщил, что центр России вернётся в «теплую и хорошую» осень.

Хоть и с дождями, но без заморозков. На 1,5-2 градуса температура будет выше нормы в среднем по ЦФО, — обнадёжил метеоролог в беседе с ТАСС.

Правда, это потепление будет недолгим и, скорее, прощальным. Ночные заморозки вернутся в ЦФО уже в воскресенье, 25 октября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что облачная погода с высокой влажностью и порывистым ветром наступила в столице с 20 октября. Такие условия создали ощущение минусовой температуры.