Потепление до +18 градусов ожидается в ЦФО

Потепление ожидается в регионах ЦФО в четверг, 22 октября. В Черноземье воздух прогреется до 10-15 градусов, а в пятницу, 23 октября, температура вырастет до +18 градусов выше нуля.
Такой прогноз сделал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Синоптик сообщил, что центр России вернётся в «теплую и хорошую» осень.
Хоть и с дождями, но без заморозков. На 1,5-2 градуса температура будет выше нормы в среднем по ЦФО, —
обнадёжилметеоролог в беседе с ТАСС.
Правда, это потепление будет недолгим и, скорее, прощальным. Ночные заморозки вернутся в ЦФО уже в воскресенье, 25 октября.
Ранее NEWS.ru сообщал, что облачная погода с высокой влажностью и порывистым ветром наступила в столице с 20 октября. Такие условия создали ощущение минусовой температуры.