Постояльцев домов престарелых предлагают перевести в санатории

https://static.news.ru/photo/80be1028-7888-11ea-8526-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/ Russian Look/Global Look Press

Постояльцы домов престарелых и интернатов могут пережить пандемию в санаториях. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилось Агентство стратегических инициатив.

Временная мера позволит оградить социально незащищённые слои населения и финансово пострадавших от коронавируса. Кроме этого, в домах престарелых и интернатах предлагается ввести ежедневный контроль смертности, а также организовать видео-конференц-связь с родственниками, пишут «Известия».

Также предлагается расселить людей в приёмные семьи или родные, передать их под патронаж НКО.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в шотландском городе Глазго в доме престарелых Burlington Care Home от коронавируса в течение семи дней скончались 13 человек. Причиной смерти всех пациентов стал коронавирус, хотя не у всех он был диагностирован.